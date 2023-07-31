تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس من الإثنين 31 يوليو 2023 إلى السبت 05 أغسطس 2023، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وجاءت تفاصيل حالة الطقس على النحو التالي:

الإثنين 31 يوليو 2023

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

الثلاثاء 01 اغسطس والاربعاء 02 أغسطس 2023

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الخميس 03 أغسطس 2023

- تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 14 أغسطس والسبت 05 أغسطس 2023

- تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.