بعد وفاة نجل حسن يوسف.. جمال شعبان يكشف مفاجأة بشأن علاقة القلب بالغرق



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق: إنه يمكن أن يكون هناك علاقة بين الغرق وحدوث مشكلة في القلب.

وعلق "شعبان" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، على وفاة نجل الفنان حسن يوسف، أن المشكلة الأولى هو نزول شخص لمياه باردة، وهو غير معتاد عليها، مما قد يؤدي لاختلال في كهرباء القلب، أو يكون لديه مشكلة قلبية فيحدث الغرق.

وأضاف: "لو شخص غير معتاد على النزول إلى مياه باردة وجسمه دافئ، ممكن ينشط لديه العصب الحائر لو مولود بخلل كهربائي كامن، فيتوقف القلب".

وأشار إلى أن العام الماضي، فقد طفل حياته، لأنه شرب ماءً مثلجًا، وهذا الأمر لا يحدث لكل شخص، لكن يحدث لأناس عندها استعداد وراثي.