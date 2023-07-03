تحوَّل من قاطع طريق إلى قديس.. لمحات من حياة أنبا موسى

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كتب- إسلام لطفي:

شهد شهر يوليو الجاري ذكرى استشهاد القديس القوي أنبا موسى، الذي تاب وتحول إلى عبادة الله بعد أن ترأس عصابة من قطاع الطرق وقيل إنه لم يوجد إثم لم يرتكبه ولكنه ظل يتساءل بداخله ويبحث عن الإله الحقيقي.

وولد بين عامي 330 و340 ميلادية، وكان عبدًا لشيخ قبيلة تعبد الشمس وكان قوي البنية وعنيف الطباع واستشهد عام 408 ميلادية.

وذهب إلى برية شيهيت "وادي النطرون" حتى يجد عباد الإله الحقيقي، ووصل إلى قلالي الرهبان ورآه هناك القديس أنبا إيسيذورس قس القلالي وخاف منه عند رؤيته، لكن استقبل موسى وحدثه عن الله الحقيقي وعندها تحرك قلب موسى نحو التوبة.

وأخذه القديس إيسيذورس إلى القديس مقاريوس الكبير، الذي أشرف على وعظه بالإيمان حتى صار جاهزًا فعمده وسلمه للأنبا إيسيذورس من جديد ليتلمذه.

وترهب القديس موسى وعاش مع الرهبان في البداية، ثم انعزل بموشرة أبيه الروحي وتوحد وساند جهاده وحربه الروحية ضد الشيطان.

الأنباء موسى يُعتبر من أشهر قديسي التوبة، حيث يعتبر رمزًا للتحول الكامل من حياة الشر إلى حياة الطهارة والنقاوة.

وعُرف عنه أنه رمزًا للتحول الكامل من حياة الشر إلى حياة الطهارة والنقاوة، فقيل عنه أنه لا توجد رذيلة لم يكملها، لكنه اعترف علانية في الكنيسة بجميع خطاياه وقبائحه الماضية، وسكن في بادئ الأمر مع الرهبان.

وكان يُحاول أن ينهك جسده القوي بالوقوف في الصلاة والصوم والمطانيات، ونتيجة جهاده وفضائله أرادوا أن

يرسموه قسًا في الكنيسة، وتمت رسامته قسًا بمدينة الإسكندرية بيد البابا ثيؤفيلس البطريرك الـ23، وعاش منكرًا لنفسه حتى أن حاكمًا سمع بفضائله فاشتاق أن يراه.

ووفق ما نشره موقع "الأنبا تكلا هيمانوت" الذي يتضمن تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فإنه يُعتبر أول شهيد في الإسقيط، وله تعاليم مفيدة للغاية، وجسده محفوظ مع جسد مرشده الروحي الأنبا ايسيذورُس في أنبوبة واحدة بدير البراموس.

ومن أبرز كلماته التي عرفت عنه: "زاره أحد الإخوة في الإسقيط وطلب منه كلمة: فقال له الشيخ: اذهب واجلس في قلايتك، وهي تعلّمك كل شيء، علاوة على: من يهرب من الناس يشبه كرمة حان قطافها، أمّا الذي يقيم بين الناس فيشبه الحصرم"، و"إذا حفظنا وصايا آبائنا فإني أضمن لكم أن البرابرة لا يأتون إلى هنا، ولكن إذا لم نحفظها، فإن المنطقة هذه ستقفر".