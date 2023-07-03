10 سنوات إنجازات.. 201 مشروعاً ثقافيا بتكلفة 7.5 مليار ‏جنيه

كتب- محمد شاكر:

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أن مصر شهدت خلال العقد المنصرم - منذ بيان الثالث من يونيو الذي كان بمثابة طوق الإنقاذ للوطن- مجموعة هائلة من التحديات غير المسبوقة، والتي استطاعت الدولة اجتيازها باقتدار، مُحققة سلسلة من النجاحات المتفردة على كافة الأصعدة، في ظل القيادة السياسية الحكيمة التي ادركت جيدًا ماكان يهدد هوية الوطن وقوته الناعمة .

وبحسب بيان صحفي، ثمنت وزيرة الثقافة، جهود الدولة المصرية، خلال 10 سنوات متتالية من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة، بمجال الثقافة، في عهد الرئيس،د عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى جهود قطاعات الوزارة في تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، وحرصها الدائم على إرساء مبدأ تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات، والدور الفعال لاستثمار مفردات القوي الناعمة في الحفاظ على هويتنا الثقافية، وصون مقدرات الوطن الحضارية، فضلاً عن حرص وزارة الثقافة على مواكبة التطورات التكنولوجية واستثمارها في تحقيق مستهدفاتها في هذا الصدد، معربة عن تطلعاتها بمواصلة هذه الجهود لتحقيق كل مايخدم طموحاتنا التنموية والتقدمية بالمجالات الفكرية والعلمية المتعددة.

وقالت وزيرة الثقافة: إن الدولة المصرية، استطاعت خلال 10 سنوات متتالية تحقيق عدد من الإنجازات، شهدتها الجمهورية الجديدة، بمجال الثقافة ، أبرزها.

• في مجال المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية:-

تعمل وزارة الثقافة على 201 مشروعاً على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 7.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 149 مشروعاً، أهمها: "دار الوثائق بالفسطاط، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد إزالة آثار الدمار التي طالتها جراء الحادث الأرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة لها ، متحف محمود خليل وحرمه، متحف نجيب محفوظ، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون"، كما تعمل الوزارة على إنهاء العمل على تطوير ورفع كفاءة 52 مشروعًا آخرًا على مستوى الجمهورية، منها: "مكتبة مصر العامة بأسوان، متحف سراي الجزيرة، واحة الثقافة في 6 أكتوبر، متحف بيت الأمة، مشروع مسرح مصر، مسرح السامر، مجمع 15 مايو، قصر ثقافة أسوان"، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في وصول المنتج الثقافي والإبداعي لكافة المواطنين على كل شبر من أرض مصر.

• في مجال تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع ومواجهة التطرف الفكري:-

نفذت الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، 338 ألف نشاط ثقافي وفكري وإبداعي، تمثلت في عدد من المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية منها، "أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية"، والذي يشمل ثلاثة برامج، هي: الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية، والذي تم فيه تنفيذ 20 أسبوعًا لدمج الأطفال من محافظات "مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر، أسوان" مع أطفال القاهرة ومحافظات الدلتا، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج أكثر 3000 طفل، أما البرنامج الثاني، هو "ملتقيات شباب الحدود"، حيث تم تنفيذ 8 ملتقيات بكل من "الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة"، نُفذ خلالها 32 جولة ثقافية و 37 ورشة فنية و11 عرضًا مسرحيًا، واستفاد منه 600 شاب وفتاة، أما البرنامج الثالث، هو "ملتقى المرأة الحدودية" الذي يهدف إلى تدريب المرأة الحدودية على الحرف والأشغال اليدوية والتراثية، إضافة إلى رفع الوعي بالقضايا المجتمعية، وتم تنفيذ 8 ملتقيات بمدن "شرم الشيخ، الغردقة، مطروح، أسوان، أسيوط، الوادي الجديد، البحيرة، بورسعيد"، وبلغ عدد المستفيدين 625 سيدة، أما مسرح المواجهة والتجوال الذي يهدف إلى نفل العروض المسرحية التي تُقدم في القاهرة إلى باقي المحافظات المصرية، حيث تم تنفيذ 860 ليلة عرض في 20 محافظة، استفاد منها حوالي مليون شخص، إضافة إلى مشروعات "اعرف جيشك، اعرف بلدك"، وإصدار عدد من المطبوعات بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وصل إلى 20 كتابًا ضمن سلسلة "رؤية"، حيث تم تقديم 3258 عرضًا مسرحيًا، و 67 ألف ندوة وصالون ثقافي، نُوقش خلالها العديد من القضايا والمشكلات المجتمعية، والتي ساهمت في تصحيح العديد من المفاهيم لدى المستفيدين منها، كما تم تقديم 4855 نشاطًا ثقافيًا لمواجهة التطرف الفكري ونبذ العنف، ووصل عدد المستفيدين من هذه الأنشطة أكثر من 9 مليون مواطن.