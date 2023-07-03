اليوم.. الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو فى ختام موسمها الفني



كتب- محمد شاكر

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، كما تختتم موسمها الفنى 2022 - 2023 حيث تقام احتفالية فنية تضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد، وذلك فى الثامنة والنصف مساء اليوم 3 يوليو على المسرح الكبير.

وأكد رئيس الأوبرا أنه تم الاتفاق مع مجموعة قنوات الحياة على نقل الاحتفالية تلفزيونيا على الهواء مباشرة لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب المصرى واتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ألوان من فنون الاوبرا الجادة.

وأضاف: البرنامج يضم مجموعة من أهم وأشهر مؤلفات الموسيقى العربية الرومانسية والوطنية منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدي، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، اوبريت الحدود ، أوبريت لو كنا بنحبها ، بالاحضان ، وغيرها يؤديها اميرة احمد ، محمد حسن ، حنان عصام ، ياسر سليمان ، اية عبد الله ، اشرف وليد ، امنية بكر ، كنزى ، فرح الموجى ، مؤمن خليل ، احمد سعيد ، احمد عفت وايمان عبد الغنى ، مشيرا ان الاوبرا المصرية قدمت فى موسمها 2022 - 2023 فعاليات فنية وثقافية متنوعة وصل عددها الى 940 حضرها اكثر من مليون مشاهد وهدفت إلى دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.