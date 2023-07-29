إعلان

BBC

متحدث الحكومة يكشف أسوأ سيناريو لأزمة انقطاع الكهرباء

09:18 م السبت 29 يوليه 2023

اجتماع مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


كتب- مصراوي:
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أسوأ سيناريو لأزمة الكهرباء هي أن تمتد لأول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الضغط على الغاز.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن العالم يواجه وضعًا غير مسبوق خلق لنا أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن يأتى شهر يوليو بهذا الشكل.

وأضاف أنه في شهور الصيف نتوقف عن تصدير الغاز ونوفر الاحتياطات المطلوبة، ولكننا لم نتوقع ارتفاع الاستهلاك بهذا الشكل.

سوق مصراوى

انقطاع الكهرباء مجلس الوزراء أزمة الكهرباء

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

ضحايا "أتوبيس السخنة".. أسماء 26 مصابًا في مستشفى السويس العام