متحدث الحكومة يكشف أسوأ سيناريو لأزمة انقطاع الكهرباء
كتب- مصراوي:
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن أسوأ سيناريو لأزمة الكهرباء هي أن تمتد لأول أسبوعين من شهر سبتمبر المقبل، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الضغط على الغاز.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن العالم يواجه وضعًا غير مسبوق خلق لنا أزمة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع أن يأتى شهر يوليو بهذا الشكل.
وأضاف أنه في شهور الصيف نتوقف عن تصدير الغاز ونوفر الاحتياطات المطلوبة، ولكننا لم نتوقع ارتفاع الاستهلاك بهذا الشكل.
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