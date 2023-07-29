الري: تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط (القاهرة - أسوان)
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- مصراوي:
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن أعمال تأهيل أفمام الترع الآخذة من ترعة الإبراهيمية أسفل خط السكة الحديد (القاهرة - أسوان).
وصرح الدكتور سويلم، بأن هذه الأعمال تتم بالاشتراك بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ومعهد بحوث الإنشاءات التابع للمركز القومي لبحوث المياه، وذلك في إطار العمل على تحديث وتأهيل وصيانة المنشآت المائية بمختلف محافظات الجمهورية.
ويقوم معهد بحوث الإنشاءات بعمل وإعداد الدراسات اللازمة عن المنشأ ووضع الحلول الهندسية السليمة طبقا لحالة كل منشأ، ويلي ذلك قيام الإدارة العامة لقناطر أسيوط الجديدة بإعداد العقد والطرح والتنفيذ للأعمال المطلوبة، مع استمرار دور المعهد - كاستشاري للأعمال - في القيام بجميع الاختبارات اللازمة والتي تضمن سلامة ونجاح أعمال التأهيل.
ويجرى حاليا تنفيذ عملية تأهيل وتدعيم فم مصرف تخفيف المعصرة على ترعة الإبراهيمية ك 156 بر أيمن أسفل خط السكة الحديد، والعملية عبارة عن تدعيم وتأهيل 2 قنطرة وهما مصرف تخفيف المعصرة وفم أبو حسيبة بالمنيا عن طريق عمل معالجة وترميم للشروخ وعمل قميص خرساني بداخل فتحات كل قنطرة وعمل الصيانات الميكانيكية اللازمة لبوابات كل قنطرة.
وتم حتى الآن تجهيز وتجفيف الموقع، وأعمال النظافة والحدادة والنجارة وصب الخرسانة للأرضيات والحوائط والأسقف، وعمل إختبار ديناميكي للمنشأ أثناء مرور القطارات بالسرعة القصوى، وتحديد واعتماد المادة الإيبوكسية والمواد المضافة لزيادة مقاومة الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة على الخرسانة بمختلف أنواعها.
وتتم أعمال التدعيم بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وهيئة السكك الحديدية لضمان وتأمين سلامة القطارات "خط القاهرة - أسوان" وسلامة منشأ القنطرة المار فوقها خط السكك الحديدية.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: