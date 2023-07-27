محافظ القاهرة يلتقي نائب رئيس الوزراء الفيتنامي قبل مغادرته البلاد



كتب- محمد نصار:

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، مع نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، تران لو كوانج، قبيل مغادرته مطار القاهرة عائدًا إلى بلاده بعد انتهاء زيارته لمصر على رأس وفد ضم عددًا من الوزراء والمسؤولين في حكومة دولة فيتنام.

شهد اللقاء السفير حازم الطاهري، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا وسفير مصر السابق في فيتنام، ونجوين مانه كوين، نائب محافظ هانوي، والسفير نجوين هوي دونج، سفير فيتنام بالقاهرة، وعدد من مسؤولي الحكومة الفيتنامية.

واستهل محافظ القاهرة اللقاء بالترحيب بنائب رئيس الوزراء الفيتنامي، في زيارته التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ60 لتدشين العلاقات الدبلوماسية المشتركة بين مصر وفيتنام معربًا عن تطلعه بأن تكون هذه الزيارة بداية لمزيد من التعاون بين البلدين مصر وفيتنام.

وأكد محافظ القاهرة أن زيارة الوفد الفيتنامي رفيع المستوى لمصر تأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، والتي عكستها الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشرح محافظ القاهرة خلال اللقاء تاريخ العاصمة القاهرة والجهود التي تمت لتطوير المناطق التاريخية بها وتجربة القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لأماكن آمنة متكاملة الخدمات، ودور المحاور والطرق الجديدة التي تم إنشاؤها في دعم مناخ الاستثمار الواعد في القاهرة.

واستعرض محافظ القاهرة كذلك إنشاء التجمعات العمرانية الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد محافظ القاهرة أن كل الإنجازات التي تمت في مصر خلال السنوات التسع الماضية كانت تهدف لتحسين حياة المواطنين وذلك ضمن خطة الدولة المصرية 2030.

فيما أكد نائب رئيس الوزراء الفيتنامي أنه يتمنى المزيد من التعاون بين البلدين وعبر عن سعادته بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والنتائج الإيجابية التي أسفر عنها هذا اللقاء.