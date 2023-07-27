مصدر بـ"الكهرباء" يكشف حقيقة استثناء بعض المناطق من تخفيف الأحمال نهائيا

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم صحة ما تردد عبر أحد برامج التوك شو حول قيام شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بتبني خطة جديدة تتضمن إعفاء بعض المناطق من تخفيف الأحمال نهائيا.

وشدد المصدر، في تصريحات لمصراوي، الخميس، على أن هذا الأمر عار تمام عن الصحة وما يتم تنفيذه وتطبيقه معلن بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأشار المصدر إلى أن هناك مناطق حساسة واستراتيجية مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وروافع المياه وأقسام الشرطة والمستشفيات والمناطق العسكرية والمناطق الصناعية الموجودة بمختلف المحافظات.

وتابع: يوجد تراجع في معدلات التخفيف لبعض المناطق مثل مدينتي بدر والشروق لوجود بعض الخلل الفني عند حدوث أعمال التخفيف، مشيرا إلى أنه عند عودة التيار الكهربائي تحدث بعض المشكلات في الشبكة الكهربائية الداخلية.

وأكد أن عملية التخفيف يتم تطبيقها وتنفيذها على مدار 24 ساعة وفقا لمتطلبات التحكم القومي الإقليمي لأنه من يحدد القدرات المطلوبة والمتاحة، منوها بأنه حتى اللحظة لم تصدر أي تعليمات بشأن تخفيف الأحمال وموعد انتهائها.

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