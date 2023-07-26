جهاز مدينة ٦ أكتوبر يُنفذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الشمالي والجنوبي

كتب- محمد عبدالناصر:

نفذ جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة إزالات موسعة على القطاعين الشمالي والجنوبي؛ لإزالة مخالفات البناء، استهدفت حي البوليفارد (٢٠٠٠) قطعة سابقا بالقطاع الشمالي بإشراف محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز، وإسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز، وأسفرت عن إزالة روف مخالف لشروط تراخيص البناء بالقطعة رقم ١٥٦٤.

كما تم شن حملة على القطاع الجنوبي بالمدينة بإشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات، مصطفى عبد السلام رئيس الأحياء الأول والثاني والثالث، استهدفت الحي الأول والثاني وأسفرت عن إزالة أعمدة خرسانية للقطعة رقم ٩٠٧ بالمجاورة الثالثة بالحى الأول، وكذا إزالة روف مخالف للقطعة رقم ١١٦٦ بالمجاورة السادسة بالحي ذاته وإزالة تقفيل ردود أمامي للقطعة رقم ١٥٦٥ بالمجاورة السادسة بالحي التاني.

في سياق متصل، قامت حملة أمنية بقيادة حازم محمد مدير أمن الجهاز وبإشراف العميد أحمد فوزي المشرف العام على إدارات أمن الأجهزة بالتنسيق مع محمد مصطفى مدير إدارة الإعلانات؛ لتنفيذ إزالة إعلانات مخالفة بالمحاور الرئيسية بالمدينة.

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