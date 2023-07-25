"مكافحة الآفات الزراعية" تتخذ 7 إجراءات للحفاظ على المحاصيل الصيفية الاستراتيجية

كتب- أحمد مسعد:

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، أن الإدارة من خلال مناطق المكافحة التابعة لها تابعت حالة المحاصيل الصيفية الاستراتيجية للاطمئنان عليها من وجود الآفات والتوجيه بالعلاجات خلال الفترة من 20-23 يوليو.

وتمثلت المتابعة في:

- فحص زراعات الذرة والمصائد والفحص الحقلي ضمن برنامج الإنذار المبكر لآفة دودة الحشد الخريفية الكترونيا عن طريق تطبيق FAMEWS الالكتروني في محافظتي أسيوط والإسكندرية كأحد الطرق الحديثة التي تتبناها الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في رصد الآفات الكترونيا واتخاذ القرارات بعمليات المكافحة.

- متابعة إطلاق المفترس الأكاروسي كأحد طرق المكافحة الحيوية التي تتوسع الإدارة في استخدامها خلال هذا العام لمكافحة افات القطن باستخدام طفيل الترايكوجراما، حيث زادت المساحة المعاملة خلال العام بنسبة قدرها 20% عن العام السابق.

- وضمن هذا السياق جهزت منطقة شمال الدلتا صوب المفترس الأكاروسي لمكافحة الأكاروس الأحمر حيويا تمهيدا لمعاملة الزراعات المصابة بالأكاروس الأحمر في الفترة المقبلة بمنطقة شمال الدلتا التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

- قامت منطقة شمال الدلتا بشن حملة على محلات المبيدات بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة ضبطت خلالها بعض المبيدات غير المصرح باستخدامها والمغشوشة والمنتهية الصلاحية واقراص "حبة الغلة".

- قامت منطقة شرق الدلتا بعمل جولة للمرور على زراعات الذرة والقطن بمركز صان الحجر بالشرقية ومركزي المنزلة والمنصورة بالدقهلية.

- استهدفت منطقة القناة وسيناء المرور على زراعات النخيل والفاكهة لمراجعة حالة الإصابة بسوسة النخيل وذباب الفاكهة بالإسماعيلية.

- تشكلت حملة من 5 لجان مرور يوم الأربعاء الماضي للمرور على زراعات القطن والذرة بمحافظة المنوفية عُقد عقبها اجتماع مع مديري ومهندسي المكافحة بالمديرية والإدارات المختلفة للتوجيه بعلاج السلبيات والاستماع لآرائهم في مجال مكافحة الآفات الزراعية.