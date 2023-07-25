تحذير للمصطافين.. الأرصاد تتوقع نشاط رياح على شواطئ 4 مناطق اليوم
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كتب- محمد شاكر:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا بحريا للمصطافين من ظاهرة تحدث اليوم الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣.
وذكرت الهيئة في بيان لها: من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط "مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية".
وتوقعت أنه ستبلغ سرعة الرياح من (٤٠ إلى ٥٠ كم/ساعه)، وارتفاع الموج يكون من ( ٢ إلى ٣ متر)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.
وطالبت الهيئة المصطافين بتوخى الحيطة والحذر.
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