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BBC

الحرارة الآن تتجاوز 40 على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

03:55 م الإثنين 24 يوليو 2023
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 12 صورة
    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة تشهدها جميع الأنحاء الآن، وأن درجة الحرارة المحسوسة الآن على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد تكسر حاجز الـ 40 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة يوجد زيادة في ساعات سطوع أشعة الشمس والذي يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة أن الموجة الحارة مستمرة على كافة الأنحاء حتى نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت الهيئة، تتأثر كافة أنحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، وعلى أثره ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الإحساس بحرارة الطقس.

وأكدت الهيئة: تكون المعدلات الطبيعية لدرجة الحرارة في هذه الفترة 35 إلى 36 درجة، ولكن بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا؛ يستمر الارتفاع في درجة الحرارة بحيث تتراوح ما بين 37 : 38 على القاهرة وجنوب الصعيد 45 درجة حتى نهاية الأسبوع.

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