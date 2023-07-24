الثلاثاء.. مناقشة سيرة وحيدة لقرية صغيرة
كتب- محمد شاكر:
يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل ٢٥ يوليو ٢٠٢٣، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية (سيرة وحيدة لقرية صغيرة) للروائي والقاص بيتر ماهر الصغيران.
ويناقش المجموعة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، والقاص والناقد أسامة ريان، وتدير الندوة الكاتبة علياء مصطفى.
وتعد (سيرة وحيدة لقرية صغيرة ) الرواية الثانية للكاتب بيتر ماهر الصغيران، وقد صدرت عن مؤسسة( بتانة) في القاهرة. وللكاتب ثلاث مجموعات قصصية هي (صمت الطمي، وقت جيد للتحليق، رجل بمزاج الفسفور)، فضلا عن روايته الأولى (مملكة القطط).
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
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