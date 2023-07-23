المحسوسة 46 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بالظواهرة الجوية

كتب محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، بدرجات الحرارة والظواهر الجوية، حيث يكون الطقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء صباحا، واستمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة النهار، بينما يكون الطقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلا.

وأكدت الهيئة أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الغربية.

وتابعت الهيئة، درجات الحرارة على القاهرة 38 درجة وتكون المحسوسة 41 درجة، كما تصل لـ 44 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.

وجاءت تفاصيل الدرجات على النحو التالي: