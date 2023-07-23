تعويضا للمواطنين عن إتلاف الأجهزة.. برلماني يطالب بإلغاء تحصيل فواتير الكهرباء لشهر يوليو

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن مصر لأول مرة في تاريخها تحقق إنجازات كبيرة في قطاع الكهرباء وأكبر دليل على ذلك ليس تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الكهرباء في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولكن الاتجاه نحو تصدير الكهرباء، مطالبًا بالإسراع فى دراسة المشكلات التى أدت الى انقطاع الكهرباء في عدد كبير من المحافظات بصفة عامة وفى محافظات الصعيد بصفة خاصة.

وأوضح "قاسم" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة للوقوف على ظاهرة الانقطاع المستمر في التيار الكهربي في الآونة الأخيرة في مصر، أن ظاهرة انقطاع الكهرباء تتطلب معرفة جميع الأسباب الحقيقية التى تقف وراءها، خاصة أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد حالياً مؤكداً أن أهالى وجماهير الصعيد يعانون من الانقطاع المتكرر والمفاجئ للكهرباء.

وقال النائب محمود قاسم: للأسف ظاهرة انقطاع الكهرباء مع موجة الحر الشديدة، أدت إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية داخل العديد من المنازل، مطالباً وزارة الكهرباء والطاقة بإلغاء تحصيل أى فواتير للكهرباء خاصة بشهر يوليو الجارى من المواطنين المتضررين من ظاهرة انقطاع الكهرباء تعويضاً لهم لما لحق بهم من خسائر مالية كبيرة.

وأضاف أن الأمر كان يتطلب من وزارة الكهرباء والطاقة إصدار بيانات إعلامية بصفة مستمرة توضح فيها جميع المعلومات الخاصة بالمناطق والتوقيتات الزمنية المتعلقة بقطع التيار الكهربائي، مؤكداً أن ذلك الأمر كان سيجد مصداقية لدى المواطنين وسيجعل لديهم الوقت الكافى للتصرف فى مواجهة هذه الأزمات وايضاً الحفاظ على معداتهم واجهزتهم الكهربائية.

وشدد على ضرورة دراسة الأسباب التى أدت إلى انقطاع الكهرباء واتخاذ جميع الإجراءات للقضاء على هذه الاسباب، مطالباً المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة للرد عليه كتابة.