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متحف مطار القاهرة الدولي يحتفل بالعام الهجري الجديد

03:01 ص الأحد 23 يوليه 2023

متحف مطار القاهرة

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نظم متحف مطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب 3، معرضاً مؤقتاً تحت عنوان (المشكاه فكر وحضارة)، والذي من المقرر أن يستمر لمدة شهر، بمناسبه الاحتفال بالعام الهجري الجديد.

وقالت مدير عام المتحف وفاء حمدي: إن المعرض يسلط الضوء على تاريخ المشكاوات الإسلامية في مصر، حيث يقدم مجموعة من الملصقات (البوسترات) عن تاريخ المشكاة وفن زخارفها والعصر الذهبي لها، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضافت أن المتحف ينظم - أيضاً - ورشة عمل للأطفال من زوار المتحف لتدريبهم على فن وطرق صنع المشكاه باستخدام مواد صديقه للبيئة، كما يقدم مجموعة من الهدايا التذكارية لزواره احتفالاً بالعام الهجري الجديد.

يذكر أنه تم افتتاح مُتْحَف مطار القاهرة الدوليّ بصالة 3 في عام ٢٠٢١م، ليكون بمثابة البوابة الأولى المؤدية إلى تاريخ مِصر العريق، بل والنافذة المطلة على آثارها الشاخصة وحضارتها الشامخة.

ويعرض المُتْحَف حاليًا مجموعة من أبرز القِطَع الأثرية التي يستطيع من خلالها الزائر أن يحيا في عبق تاريخ مِصر الخالد في مختلف عصوره المتتابعة. تلك القِطَع التي تُمَـثِّل مرآة لحضارات وفنون مِصر المختلفة بدايةً من العصر الفرعونيّ مرورًا بالعصرين اليونانيّ الرومانيّ فضلًا عن الفن القبطيّ نهايةً بالعصر الإسلاميّ والحديث.

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متحف مطار القاهرة العام الهجري الجديد رأس السنة الهجرية

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