أبرز المعلومات عن ظاهرة النينو المتسببة في موجة الحر الشديد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العالم يتعرض الآن لظاهرة النينو المناخية، وهذه الظاهرة حدثت قبل ذلك في عام 2016 والتي تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة.

وأكد في تصريحات خاصة لمصراوي، السبت، أن الحرارة على مصر خلال الموجة الحالية لم تصل إلى 50 درجة لكن أعلى درجة كانت على القاهرة 38 و39 درجة، فيما وصلت على بعض المناطق من الصين لـ53 درجة، والجزائر لـ 48 درجة.

وأِشار إلى أن ظاهرة النينو المناخية، هي ظاهرة طبيعية تؤثر على النظام المناخي في جميع أنحاء العالم؛ حيث تحدث في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، وترفع من درجة حرارة سطح المياه، التي تعمل على رفع متوسط درجة الحرارة العالمي.

وأوضح، أن البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مصحوبا بكتل هوائية شديدة الحرارة تمر على البحر الأبيض المتوسط، وتكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء وتسبب ارتفاع نسب الرطوبة في أغلب الأنحاء.

وتابع عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة تصل إلى 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومن 80% إلى 90% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما أن المناطق الشمالية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الرطوبة.

وأكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية دائما ما تنشر الحقائق عن حالة الطقس، ولا يمكن أن يتم نشر تحليلات عن الأرصاد غير صحيحة أو غير موجودة، خاصة وأن هذا سيظهر في تحليلات الدول المجاورة.