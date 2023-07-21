الحرارة الشديدة مستمرة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة

شقق تصل لـ 120 متر.. بيان من الإس​كان بشأن " سكن لكل المصريين" بالعاشر

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدا البلاد خلال الفترة الحالية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وأكدت أنه يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة، رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وأعلنت وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

وأشارت إلى أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 37 درجة والمحسوسة 40 درجة، يوم الأحد المقبل.