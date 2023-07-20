بالصور.. افتتاح موقف سرفيس المريوطية الجديد سعة 395 سيارة

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مجمع مواقف السرفيس وساحات الانتظار الجديدة أعل القطاع المغطى لترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصري الكبير للوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة معدلات إنجاز الأعمال.

وخلال تفقدهما لمنشآت مجمع المواقف الجديد، أشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إلى أهمية المشروع في تحسين حركة المرور بالمحافظة والذي يخدم مخطط الدولة في تطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير بما يتكامل مع المظهر الحضاري للمناطق السياحية المحيطة بها.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الهدف العام لإنشاء تلك المواقف هو القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية والتي عانت منها المحافظات لفترات طويلة وزيادة أعمال الرقابة وإلزام السائقين بتعريفة الركوب الموحدة والتي تحددها أجهزة الدولة ومنع حالات استغلال الركاب.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وتحديث منظومة المواقف وأماكن انتظار السيارات بالمحافظات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن وتحقيق السيولة المرورية والحد من ظاهرة التكدس بالإضافة إلى تحقيق التكامل بين المنظومة وباقي وسائل نقل الركاب.

ومن جانبه أشار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يأتي ضمن أعمال مشروع تطوير اعلي القطاعات المغطاة لترعه المريوطية بين شارعي الهرم وفيصل والذي يمكن أجهزة المحافظة من إحكام سيطرتها على حركة سيارات السرفيس ومنع الانتظار العشوائي لها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة لاستيعاب الحركة المرورية قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بعد دخوله الخدمة لينضم إلى شبكة المواقف وساحات الانتظار التي أنشأتها المحافظة بعد افتتاح مجمع مواقف المريوطية للقطاع الجنوبي وموقف الرماية الجديد والتي من شأنها تحقيق نقلة حضارية شاملة في أعمال إنتظار السيارات ومواقف السرفيس إلى جانب ما ينتظر من افتتاح لعدد من المواقف وساحات الانتظار الأخرى وتطبيق مخطط مروري شامل للنهوض بالحركة المرورية عند تقاطع المريوطية مع الطريق الدائري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محافظ الجيزة أنه روعي في تنفيذ الموقف توفير كل الخدمات والتسهيلات لمرتاديه لتلافي الضغط على المناطق السكنية المحيطة.

ويعد الموقف نموذجا حضاريا لخدمة اهالي محافظة الجيزة والمترددين على المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها والذي يقام على إجمالي مساحة 9400 م2 مقسمة إلى 3 أقسام رئيسية وهي موقف سرفيس بمساحة 5100 م2 يسع 250 سيارة ميكروباص إلى جانب (مبنى إداري - غرفة كاميرات - 2 غرفة تحكم - مسجد - كافتيريا - دورة مياه مقسمة رجال وسيدات - محل حضاري) والثاني ساحة انتظار للسيارات الملاكي بمساحة 2530 م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات - دورة مياه مقسمة رجال وسيدات) والقسم الثالث عبارة عن منطقة ترفيهية على مساحة 1760 م2 تشمل (8 محال حضارية - نظام مراقبة - دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

ويخدم الموقف خطوط (السادس من أكتوبر - الشيخ زايد - المنشية - كرداسة - حلوان - المعادي - المطبعة - دار السلام).

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة أعمال التطوير بالقطاعات المتبقية من مشروع تغطية وتطوير المريوطية بالمنطقة المحصورة بين شارع فيصل وحتى كوبري المنشية حيث استمعا لشرح حول مخطط أعمال التطوير والتي من المنتظر أن تضيف قيمة تنموية مستدامة من خلال ما ستضمنه من مواقف إضافية وساحات انتظار ومناطق ترفيهية لخدمة المناطق السكنية ومرتادي المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة.

وتابع اللواء هشام آمنة واللواء أحمد راشد انتهاء أعمال رفع المخلفات بأرض الشونة بمنطقة كعابيش بحي الهرم بإجمالي كميات بلغت حوالي 317 ألف طن حيث وجها رئيس حي الهرم بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالرقابة والمتابعة الدورية لمنع تراكم أي مخلفات جديدة بالمنطقة بعد رفع المخلفات وضبط أية حالات لإلقاء المخلفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، خلال الافتتاح، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديري مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.