مصدر بالكهرباء يكشف موعد فحص ملفات المتقدمين لوظائف الشركة

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: إنه سيتم البدء في فحص ملفات المتقدمين لشغل وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقب إجازات عيد الأضحي المبارك لتحديد من تنطبق عليهم الشروط تمهيدًا لإجراء الاختبارات اللازمة للمتقدمين وفقًا لإعلان الشركة رقم 2 لسنة 2023 والتي أعلنت فيه حاجتها للتعاقد مع عدد من الوظائف الفنية للعمل بمواقع الشركة المختلفة طبقا للائحة نظام العاملين بالشركة.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حددت في الإعلان رقم 2 لسنة 2023 الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل وظائف "مهندس - فني"، بينها يكون المتقدم لشغل وظيفة مهندس حديث التخرج من الحاصلين على بكالوريوس هندسة من إحدى الجامعات المصرية تخصص كهرباء قوى بتقدير عام لا يقل عن جيد ومقيد بنقابة المهندسين وألا يزيد السن عن 32 عامًا عند التقدم وبالنسبة لشروط المتقدمين لشغل وظيفة فني تتمثل في أن يكون حديث التخرج وحاصل على دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات شعبة كهرباء أو معهد فني صناعي شعبة كهرباء وألا يزيد السن عن 30 عامًا.

وأضاف، أن الشركة حددت في الإعلان عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف "مهندس - فني"، وهي أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها إعفاء نهائي وأن يكون مصري الجنسية فضلا عن اجتياز الاختبارات المطلوبة ويتم التعاقد مع الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات طبقا لحاجة الشركة بمواقعها المختلفة وطبقا لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.