تحذير بشأن ارتفاع درجات الحرارة من مركز المناخ للمواطنين
كتب- مصراوي:
أطلق مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، عدداً من التحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين نظير ارتفاع درجات الحرارة وتأثر البلاد بامتداد منخفضي الهند الموسمي والسودان الموسمي معا، حيث يتعمق المنخفض الأول على شمال البلاد ويتعمق الثاني على مناطق جنوب الصعيد.
وقال المركز إنه يجب على المواطنين إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وزجاجات الكحول، والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطارية الأجهزة بشكل عام، وفتح نوافذ السيارة بشكل بسيط لتهوية وتفريغ الهواء الساخن.
وأشار مركز معلومات تغير المناخ، إلى أنه يجب على المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة خلال الفترة من 10 صباحاً وحتي الرابعة ظهراً، وتقليل خروج الأطفال وكبار السن في الشوارع نهاراً، وشرب كميات كبيرة من المياه، والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات ومنع الموالح والكافين للاختفاظ بسوائل الجسم.
ونوه أنه يجب أن تكون الملابس من خامة القطن، وعدم خفض المخزون البدني، ووضع علب ماء في الشبابيك والاحواش والأسوار والمزارع والبلكونات، وذلك لري عطش الطيور والقطط وغيرها من الحيوانات
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