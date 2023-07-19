طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف أنحاء الجمهورية

كتب- مصراوي:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة المحافظات والمدن الكبيرة:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الادارية 39 26

6 اكتوبر 38 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 35 26

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 27

العريش 36 25

رفح 35 25

رأس سدر 41 26

نخل 41 20

كاترين 37 18

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 36 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 28

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 42 27

قنا 43 29

الأقصر 43 30

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 42 30