إعلان

BBC

طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف أنحاء الجمهورية

12:20 ص الأربعاء 19 يوليه 2023
  • عرض 9 صورة
    طقس الجمعة شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 9 صورة
    طقس شديد الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مصراوي:

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية اليوم الأربعاء، موضحة أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على كافة المحافظات والمدن الكبيرة:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 26

العاصمة الادارية 39 26

6 اكتوبر 38 26

بنهــــا 38 26

دمنهور 36 25

وادى النطرون 39 25

كفر الشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 25

شبين الكوم 38 26

طنطا 38 26

دمياط 35 26

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 40 26

السويس 39 27

العريش 36 25

رفح 35 25

رأس سدر 41 26

نخل 41 20

كاترين 37 18

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 32 24

مطروح 32 25

السلوم 36 23

سيوة 41 23

رأس غارب 41 28

الغردقة 42 28

سفاجا 41 29

مرسى علم 40 28

شلاتين 39 27

حلايب 37 29

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 29

الفيوم 40 26

بني سويف 40 27

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 42 27

قنا 43 29

الأقصر 43 30

أسوان 44 30

الوادى الجديد 45 28

أبوسمبل 42 30

سوق مصراوى

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market