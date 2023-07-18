وزير النقل يبحث توفير 8 ملايين فلنكة خرسانية للقطاع الكهربائي السريع

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل (كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات) وذلك بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع لـ8 ملايين فلنكة خرسانية من طراز RF1260 وذلك بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع بمصر.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض إمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته وضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعاية وزير النقل لإعداد بروتوكول للتعاون بينها بما يساهم في تدفق إنتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

وأكد الوزير أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتوطين صناعات النقل وكل الصناعات المرتبطة بها وخاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كل المشروعات ومنها مشروعات النقل.