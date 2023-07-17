طقس شديد الحرارة.. ما هي القبة الحرارية التي تتعرض لها مصر؟

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوية، فهو عبارة عن كتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط فتفقد جزء كبير من حرارتها لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء والذي يساعد على ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم، أنه يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع الحرارة أيضًا.

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "وجود منخفض الهند الموسمي والمرتفع الجوي في طبقات الجو العليا تسبب ما يعرف باسم القبة الحرارية والتي تحتجز الهواء الساخن ذو الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض حيث يكون الأمر أشبه يالصوبة الزجاجية وبالتالي يكون هناك احساس بمزيد بارتفاع الحرارة.

وأكد أن الموجه الحارة مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع الجاري حيث تصل الحرارة على القاهرة لـ38 درجة بينما تكون المحسوسة 40 درجة.

وأشار إلى أن الحرارة بداية من الأسبوع المقبل ستتراجع درجة إلى درجتين، لكن سيظل الطقس حار على أغلب المناطق.

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