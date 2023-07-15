شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

الرئيس السيسي يصل نيروبي للمشاركة في قمة منتصف العام التنسيقية

كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غداً الأحد الموافق ١٦ يوليو، على كافة الأنحاء.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت الهيئة، أن يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة رطب على جميع الانحاء ليلا.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الشرقية وعلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 38 درجة والوجه البحري 38 درجة والسواحل الشمالية الغربية 33 درجة وشمال الصعيد 41 درجة و جنوب الصعيد 44 درجة.​