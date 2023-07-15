إعلان

BBC

العام الهجري الجديد.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم الاثنين المقبل

02:02 م السبت 15 يوليه 2023
العام الهجري الجديد.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم الاثنين المقبل

دار الإفتاء المصرية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرية إيذانا ببدء العام الهجري الجديد.

وقالت دار الإفتاء، عبر حسابها على فيسبوك: بإذن الله تعالى يوم الاثنين 17 يوليو 2023 - 29 ذي الحجة 1444 هـ، موعد استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445 هـ.

وأوضحت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر المحرم بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا وإعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.​

سوق مصراوى

دار الإفتاء المصرية شهر المحرم هلال شهر المحرم

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| موعد نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح والدرجات.. وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة