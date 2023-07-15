العام الهجري الجديد.. الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم الاثنين المقبل

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1445 هجرية إيذانا ببدء العام الهجري الجديد.

وقالت دار الإفتاء، عبر حسابها على فيسبوك: بإذن الله تعالى يوم الاثنين 17 يوليو 2023 - 29 ذي الحجة 1444 هـ، موعد استطلاع هلال شهر الله المحرم لعام 1445 هـ.

وأوضحت دار الإفتاء أنه سيتم استطلاع هلال شهر المحرم بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا وإعلان موعد بداية العام الهجري الجديد.​