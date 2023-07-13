لمدة شهر.. بدء الأوكازيون الصيفي يوم الاثنين 7 أغسطس
كتب- محمد سامي:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" في 7/8/2023.
ونص القرار الصادر من وزير التموين على أن المدة المحددة للأوكازيون "شهر" على أن يكون لكل محل أسبوعين.
كما نص القرار أيضا على ضرورة حصول المحال التي ستشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وأوضح أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل بضاعتهم الموجودة لديهم.
وأشار متحدث وزارة التموين، إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية، ولا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
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