لمدة شهر.. بدء الأوكازيون الصيفي يوم الاثنين 7 أغسطس

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا ‏وزاريا يقضي ببدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" ‏في 7/8/2023.

ونص القرار الصادر من وزير التموين على أن المدة المحددة للأوكازيون "شهر" على أن يكون لكل محل أسبوعين.

كما نص القرار أيضا على ضرورة ‏حصول المحال التي ستشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

وأوضح أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن ‏الإوكازيون فرصة سانحة للمواطنين والتجار، مشيرا إلى أن ‏التخفيضات الموجودة بالأوكازيون تساهم في زيادة القوة الشرائية ‏للمواطنين بشراء أكثر من منتج وتساعد التجار في تصريف كل ‏بضاعتهم الموجودة لديهم.

وأشار متحدث وزارة التموين، إلى أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة ‏الداخلية، ولا يقتصر فقط على محال الملابس بل ‏محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.​