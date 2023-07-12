الطقس غدا الخميس.. الظواهر الجوية والحرارة تصل لـ 43 بهذه المناطق

لأول مره منذ ٥٠ عاما.. إزالة جزء من كوبري ١٥ مايو لعدم قدرته على التحمل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والظواهر الجوية المتوقع حدوثها في طقس غدا الخميس، والذي يعتبر أول أيام الموجه الحارة، التي تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنه يوجد شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط للرياح على أغلب المناطق وتكون سرعة الرياح من 30 إلى 35 كيلو متر في الساعة.

وأكدت الهيئة أن الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة ونسب الرطوبة على النحو التالي: