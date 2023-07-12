لأول مره منذ ٥٠ عاما.. إزالة جزء من كوبري ١٥ مايو لعدم قدرته على التحمل

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع توسعة وتطوير كوبري 15 مايو بحى العجوزة فى ضوء خطة الدولة نحو رفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يسهم فى القضاء على الاختناقات المرورية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المشروع يتضمن عدداً من المراحل التنفيذية في مقدمتها توسعة الكوبري ليصل الى خمس حارات في كل اتجاه بدلاً من 2 حارة حاليا ورفع كفاءة وتطوير جزء من الكوبرى الحالى والتى بدأت تؤتى ثمارها قبل انتهاء المشروع سواء أعلى الكوبري أو على الطريق السطحى واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتفتيت الكثافات المرورية وتسهيل الحركة المرورية بين محافظتى القاهرة والجيزة مؤكداً أن الدولة تولى اهتماما ً كبيرا بتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة والتى تلقى رعاية مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق النهضة التنموية ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إزالة وتكسير جزء من جسم الكوبري بالمنطقة الواقعة بنهاية شارع جامعة الدول العربية والمقام منذ عام 1975، حيث تم إجراء الاختبارات اللازمة للأعمدة الخرسانية للكوبري بذلك القطاع من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة والتى أثبتت انتهاء العمر الافتراضي للخرسانة وعدم صلاحيتها للاستمرار ولا تستوعب الأحمال المرورية الجديدة عليه خاصه بعد انتهاء مشروع التطوير بالكامل الأمر الذي استدعى إلى إزالتها حفاظاً على السلامة العامة واستحداث كوبرى جديد لتسهيل عملية الربط مع الكوبري الحالي، لافتا الى توفير البدائل المرورية اللازمة واستحداث مطالع ومنازل جديدة لتسهيل الحركة المرورية والتى لم تتأثر بأعمال الإزالة.

كما تفقد المحافظ نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد نهاية شارع أحمد عرابي بحي المنيرة الغربية بالمنطقة الواقعة ضمن مخطط التطوير لشبكة الطرق المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة فى بشتيل حيث أشاد راشد بنسب التنفيذ للمشروع وما يحققه من طفرة مرورية كبيرة.

شملت جولة المحافظ تفقد مراحل العمل الجارية بمحور الفريق كمال عامر بالقطاع الجارى تنفيذه للربط مع الطريق الدائرى والمتجه الى مناطق أكتوبر نطاق حى المنيرة الغربية ومسار مشروع المونوريل بنهاية شارع الصفطاوى.

وكلف المحافظ رئيس الحى بطلاء العقارات المطلة على المحور ونقل أحد الأسواق العشوائية بعد توفير موقع بديل للباعة وذلك للحفاظ على الشكل الحضارى للمنطقة .