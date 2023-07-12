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اليوم.. وزير العمل يعرض تجربة مصر في ملف التدريب المهني بمؤتمر دولي

05:00 ص الأربعاء 12 يوليه 2023
اليوم.. وزير العمل يعرض تجربة مصر في ملف التدريب المهني بمؤتمر دولي

حسن شحاتة وزير العمل

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القاهره - أ ش أ:

يشارك وزير العمل حسن شحاتة اليوم الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد ،في الاجتماع رفيع المستوى الذي ينظمه "الاتحاد من أجل المتوسط"،والذي يضم في عضويته 43 دولة منهم 28 من الاتحاد الأوربي، و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط ،وتأسس عام 2008 بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية ،وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا ،وبلدان جنوب المتوسط .

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل، ينعقد هذا الاجتماع تنسيقا بين "الاتحاد من أجل المتوسط"،ومؤسسة "اناليندا"،و تماشيا مع "العام الأوروبي للمهارات 2023"،وسيناقش ملف "المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني"،ودعم التحولات "الديموغرافية والرقمية والخضراء "،وسوف يعرض الوزير حسن شحاتة تجربة الدولة المصرية في مجال التدريب المهني الذي تنفذه الوزارة ،وربطه بإحتياجات سوق العمل ،وكذلك التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج لدعم وتطوير هذا الملف،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، المستمرة بشأن التدريب المهني وأهمية تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج .

يشارك في الاجتماعات ممثلي بلدان "الاتحاد من أجل المتوسط"، ومنهم :جواكوين بيريز سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بأسبانيا ،ونيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعية ،واريج حوامدة سفيرة الاردن بأسبانيا ،والاميرة ريم على رئيس مؤسسة اناليندا ،وناصر كامل السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط ،وعدد من وزراء العمل حول العالم ،وممثلي مؤسسات التدريب الأوروبية.

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وزير العمل حسن شحاتة مدريد الاتحاد الأوربي التدريب المهني وزارة العمل

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