بعد صيام دام أسابيع.. الكنيسة تحتفل بعيد الآباء الرسل اليوم

كتب- إسلام لطفي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الآباء الرسل، الأربعاء، وهو تذكار استشهاد الرسولَيْن بطرس وبولس، بطرس من أوائل التلاميذ، وبولس من أواخر التلاميذ، واستُشهِدا في يوم واحد في روما، ويُعتبر هذا العيد جامعًا لكل الآباء الرسل.

ويحتفل الأقباط في هذا العيد بصلوات القداس الإلهي منذ الصباح في الكنائس القبطية، بينما يفطر الأقباط بعد صوم استمر عدة أسابيع، حيث يشهد قداس هذه المناسبة إقامة صلاة اللقان.

ويتميَّز صوم الآباء الرسل بالخدمة وإبراز عمل الروح القدس إلى الصلاة والصوم، وتحدد بشكله الحالي في عهد البابا خريستوذولوس الـ66 من باباوات الكرسي المرقسي، في القرن الحادي عشر.

وتقرَّر أن يبدأ الصوم في اليوم الذي يلي عيد العنصرة وينتهي في عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس الرسولين.

ويعتبر هو الصوم الكنسي الوحيد الذي تختلف مدته من عام إلى آخر "15- 49 يومًا"، لأن نهايته محددة "12 يوليو"، بينما بدايته مرتبطة بعيد العنصرة الذي يختلف موعده كل عام.

وخلال صوم الرسل يتم فيه الصيام عن اللحوم الحمراء و‌الدواجن ومنتجات اللحوم والبيض و‌منتجات الألبان والزيت.

ويُعد أقدم صوم عرفته الكنيسة، وهو تذكار لصوم بداية خدمة التلاميذ بعد حلول الروح القدس عليهم، لذلك يعتبر صوم الخدمة والخدام.