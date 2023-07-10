نشاط للرياح والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن الظواهر الجوية المسيطرة غدا الثلاثاء.
وأوضحت الهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة 35 درجة مع نشاط للرياح وأجواء مشمسة، والوجه البحري 35 درجة مع نشاط للرياح، والسواحل الشمالية الغربية 31 درجة والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 33 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة و جنوب الصعيد 41 درجة.
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