الأرصاد عن حرارة الصيف: "لا يوجد شيء يأتي من الغرب يبسط القلب"

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتاثر بمرتفع العروض الوسطى في فصل الصيف.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن هناك مثل يقول "لا يوجد شيء يأتي من الغرب يبسط القلب".

وأضافت الهيئة في منشور عبر فيسبوك، "في حالة الطقس الخاصة بمصر في فصل الصيف يعتبر امتداد مرتفع العروض الوسطى (مرتفع الأزوري) هو الانفراجة التي ننتظرها في أيام الصيف.

وتابعت: "حيث يمتد بقوة فوق البحر المتوسط وخاصة في شهر يوليو وأغسطس ويصبح الطقس صحو طوال فصل الصيف فيؤثر على مصر برياح شمالية غربية تلطف من الحرارة المرتفعة صيفا وخاصة على السواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أنه في حالة تراجعه إلى الغرب فيحل محله منخفض الهند الموسمى ويكون مصاحب لرياح شمالية شرقية حارة تصاحب الموجات الحارة ويصاحبها ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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