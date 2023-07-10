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بعد بيان معهد الفلك.. موعد استطلاع هلال شهر المحرم 1445 هجرية

12:15 م الإثنين 10 يوليه 2023

دار الإفتاء المصرية

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الاثنين المقبل، هلال شهر المحرم للعام الهجري الجديد 1445، من خلال مداركها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر المحرم من عدمه، بعد غروب شمس يوم الاثنين المقبل، الـ 29 من شهر ذي الحجة، الـ 17 من يوليو لعام 2023 ميلادية.

كان المعهد القومي للفلك، أعلن أن يوم الأربعاء الـ 19 من يوليو لعام 2023، هو أول أيام شهر المحرم لعام 1445.

وأكد المعهد القومي للفلك، أن عدة شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية 30 يوما، و29 يوما لشهر المحرم.

وأشار المعهد القومي للفلك، إلى أن الهلال الجديد لن ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية" الاثنين 17 يوليو" في مدينة القاهرة بأغلبية العواصم والمدن العربية والإسلامية.


ونوه المعهد، إلى أن هلال شهر المحرم يولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و 33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 17 يوليو الحالي (يوم الرؤية).

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