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وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

05:40 م الجمعة 09 يونيو 2023
وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

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تُوفيت اليوم الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وستقام صلاه الجنازه غدًا السبت الموافق ١٠ يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحه بالوفاء والأمل.

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والدة رئيس الوزراء والدة مصطفى مدبولي مصطفى مدبولي

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