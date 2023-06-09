وفاة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تُوفيت اليوم الجمعة، والدة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وستقام صلاه الجنازه غدًا السبت الموافق ١٠ يونيو، عقب صلاة الظهر، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسيتم والدفن بمقابر القوات المسلحه بالوفاء والأمل.