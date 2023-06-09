بحضور 350 عضوا.. بدء أعمال الجمعية العمومية العادية للمهن الطبية

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كتب - أحمد جمعة:

بدأت منذ قليل وقائع الجمعية العمومية العادية لاتحاد المهن الطبية بحضور ٣٥٠ عضوا؛ للنظر في تقرير الأمين العام واعتماد أنشطة الاتحاد، وتقرير أمين الصندوق، وعرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية 2019.

كما تستعرض الجمعية العمومية عرض تقرير ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية 2019، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013 إلى 2019، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأت، ومناقشة سبل تحسين تحصيل الدمغة الطبية واعتماد مقترح تعديل قانون الدمغة الطبية وموقف الاشتراكات لزيادة موارد صندوق المعاشات

وكان قد قد قرر المجلس فى اجتماعه الذى عقد يوم الثلاثاء الماضى ارجاء مناقشة بند " اعتماد لائحة المعاشات والإعانات" للمزيد من الدراسة والمناقشة حوله.

جدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية، وفقا للمادة الخامسة من القانون أعمال الجمعية وصحة انعقادها، أنه يكون اجتماع الجمعية صحيحا إلا إذا حضره 300 عضو ممن لهم حق حضور الاجتماع حسب القواعد المعمول بها في كل نقابة.