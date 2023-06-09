الصحة توجه نصائح عاجلة لمرضى السكر أثناء أداء مناسك الحج - فيديو
كتب- إسلام لطفي:
حددت وزارة الصحة نصائح يجب على مرضى السكر اتباعها أثناء أداء مناسك الحج.
وتمثلت النصائح فيما يلي:
- يجب على الحاج إبلاغ رفقائه وطبيب البعثة أنه مريض بالسكر.
- وضع سواء حول المعصم أو بطاقة تعريفية تفيد بأنه مريض بالسكر ونوع وجبعة العلاج الذي يتناوله.
- قياس معدل السكر يوميا وبانتظام.
- اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الحيوية الموضعية لعلاج التهابات الجلد "بعد استشارة الطبيب".
- العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمايتها بارتداء جوارب وحذاء جلدي مناسب.
- شرب المياه بكميات مناسبة.
- أخذ كميات كافية من الدواء.
- اتباع نظام غذائي وفقا لارشادات الطبيب.
- استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الشفرة لتفادي الجروح.
- استشارة الطبيب في حالة شعور المريض بأي أعراض نقص في السكر أو مضاعفات مثل التهابات وتقرحات الجلد.
- حمل قطع من الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها أثناء الإحساس بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم.
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