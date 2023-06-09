الصحة توجه نصائح عاجلة لمرضى السكر أثناء أداء مناسك الحج - فيديو

كتب- إسلام لطفي:

حددت وزارة الصحة نصائح يجب على مرضى السكر اتباعها أثناء أداء مناسك الحج.

وتمثلت النصائح فيما يلي:

- يجب على الحاج إبلاغ رفقائه وطبيب البعثة أنه مريض بالسكر.

- وضع سواء حول المعصم أو بطاقة تعريفية تفيد بأنه مريض بالسكر ونوع وجبعة العلاج الذي يتناوله.

- قياس معدل السكر يوميا وبانتظام.

- اصطحاب بعض المطهرات والمضادات الحيوية الموضعية لعلاج التهابات الجلد "بعد استشارة الطبيب".

- العناية بنظافة القدمين وجفافها وحمايتها بارتداء جوارب وحذاء جلدي مناسب.

- شرب المياه بكميات مناسبة.

- أخذ كميات كافية من الدواء.

- اتباع نظام غذائي وفقا لارشادات الطبيب.

- استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدلا من الشفرة لتفادي الجروح.

- استشارة الطبيب في حالة شعور المريض بأي أعراض نقص في السكر أو مضاعفات مثل التهابات وتقرحات الجلد.

- حمل قطع من الحلوى أو السكر أو العصائر لتناولها أثناء الإحساس بأعراض هبوط مستوى السكر في الدم.