بعد هجوم القرش.. تحرك برلماني عاجل لحماية الشواطئ المصرية

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بطلب إحاطة، اليوم الخميس، موجه إلى وزيرة البيئة بشأن التهام سمكة قرش لسائح روسي.

وجاء طلب الإحاطة المقدم بشأن تخاذل وزارة البيئة عن دورها الرقابي وحماية الشواطىء المصرية بالبحر الأحمر مما أدى إلى التهام سمكة القرش لسائح روسي بشواطئ الغردقة مما يؤثر تأثيراً بموسم في شواطئ الغردقة.

وقال محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له أن طلب الإحاطة بسبب تخاذل البيئة في حماية الشواطئ، مما يؤثر بالسلب على السياحة ويهدد حياة السائحين، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب للسياحة في مصر وانتعاشها، متسائلا: من المسؤول عن تلك الكارثة؟.

وتساءل "الجبلاوي"، عن الدراسات العلمية عن الكائنات البحرية وسلوكها وكيفية تجنب مخاطر الكائنات البحرية بمختلف أنواعها، كما تساءل عن دور وزارة البيئة حول تقديم الإرشادات المتعلقة بالوعي البيئي للحفاظ على الموارد الطبيعية للتنوع البيولوجي للحياة البحرية.