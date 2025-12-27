أكد السيد البدوي، المرشح لرئاسة حزب الوفد، في بيان رسمي أن انتخابات رئاسة الحزب المقبلة هي انتخابات داخلية بين أبناء البيت الوفدي، مشددًا على أن هدف جميع أعضاء الحزب هو إعادة الوفد إلى مكانته التاريخية كحجر الزاوية في الحياة السياسية والحزبية في مصر.

وقال "البدوي" في البيان:

"الزميلات والزملاء .. ابنائي وبناتي أبناء العائلة الوفديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أؤكد على ما سبق وأن أعلنته في كافة وسائل الإعلام أنه لا يوجد من يتحدث باسمي أو يمثلني، ولا يوجد متحدث رسمي أو إعلامي، ولا يوجد لي حملة انتخابية أو مدير حملة انتخابية، وأن حملتي الانتخابية هي جموع الوفديين في كافة محافظات مصر".

وأضاف البدوي أن ما وجه من إساءة لعدد من شباب الوفد في صعيد مصر قد سبب له ألمًا شديدًا، مؤكدًا أن أهله وأبنائه في الصعيد هم أهل المروءة والعزة والشرف، أهل الكرامة والكرم والنخوة والإباء، وأنه عاش معهم سنوات عمره منذ أن كان طالبًا بجامعة أسيوط، ثم سكرتيرًا عامًا للحزب، وصولًا إلى رئاسته، مشيرًا إلى أنهم كانوا "أهلًا وسندًا ورجالاً كرامًا أشداء أوفياء، أقوياء في الحق يعرفون قيمة الكلمة واستقامة المواقف".

وأوضح البدوي، أن ممارسته للسياسة على مدار حياته كانت رسالة شريفة، وأنه يرى في اهتمامه بأمور الناس ورعاية مصالحهم واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، مضيفًا أنه قام على مدار السنوات بترسيخ هذه الثوابت لدى أجيال من شباب الوفد، بالإضافة إلى الثوابت الوطنية والانتماء لمصر وشعبها ووفدها.

وفي ختام بيانه، شدد البدوي على أن الانتخابات المقبلة داخل الحزب ستشهد تنافسًا شريفًا بين الأخوة والأصدقاء، وأن الجميع يعمل لتحقيق غاية واحدة، وهي عودة حزب الوفد إلى سابق عهده كحجر الزاوية في العمل السياسي والحزبي بمصر، مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف سيكون بدعم جميع أبناء الوفد.