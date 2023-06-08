البيئة تعلن اصطياد سمكة القرش المتسببة في مقتل شخص بالغردقة

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فريق العمل المختصين بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالميا لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وفي ضوء ما تم رصده من سلوكيات غير طبيعية من سمكة القرش المتسببة في الحادث وحقيقة سابقة وقوع حوادث هجوم على البشر من هذا النوع من القروش سابقا، قام فريق العمل المختص بصيد السمكة المتسببة في الحادث لفحصها للوقوف على الأسباب المحتملة لقيامها بالهجوم وبيان ما إذا كانت هي نفس السمكة التي تسببت في الحوادث السابقة.

وفي هذا الصدد، نجح فريق العمل المختص بوزارة البيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص الأخرى في السيطرة على السمكة المتسببة في الحادث وتم نقلها للمعمل لفحصها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لتحديد الاسباب المحتملة لوقوع الهجوم.

هذا، وسوف يصدر عن وزارة البيئة بيان بما انتهت إليه أعمال فحص السمكة فور الانتهاء منها.

وتقدمت وزارة البيئة بالشكر والتقدير لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ومعهد علوم البحار وجمعية هيبكا ومؤسسات الدولة المختصة التي قدمت كامل الدعم لفريق العمل مما انعكس بشكل كبير على إنجاز التكليفات بكفاءة بالغة.