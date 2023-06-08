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الأرصاد: القاهرة الكبرى والدلتا على موعد مع السحب الرعدية

06:36 م الخميس 08 يونيو 2023
الأرصاد: القاهرة الكبرى والدلتا على موعد مع السحب الرعدية

السحب الرعدية

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى ومناطق من الدلتا على موعد مع السحب الرعدية خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضحت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" اليوم الخميس، أن مناطق من شمال الصعيد، تتعرض للسحب الرعدية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، تؤدي إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

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سحب رعدية أمطار رياح أتربة الأرصاد الجوية

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