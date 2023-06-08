"تاج الدين": أفريقيا لا تزال تعاني من نقص اللقاحات

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن القارة الأفريقية لا تزال تعاني من نقص اللقاحات بالرغم من توافر الأموال، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 70% فقط من السكان في القارة الأفريقية بلقاح كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته بجلسة نقاشية تحت عنوان "مرضى السرطان في أفريقيا"، على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا".

وأوضح أن التطورات التى يشهدها القطاع الطبي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأجهزة الطبية أدى إلى اكتشاف الأمراض بشكل أفضل عن الأوقات السابقة وتوفير حلول سريع لعلاج تلك الأمراض.

وأشار" تاج الدين"، إلى أن معدلات الكشف عن الإصابة بالسرطان في أفريقيا قليلة بسبب سرعة وفاة المرضى وتقدم أعمارهم، وكذلك نقص أجهزة الكشف عن الأمراض.

وأضاف أنه يوجد أكثر من مليار شخص ليس لديه إمكانية للوصول إلى نظام صحي مناسب وإدارة جيدة للأنظمة الصحية، بالإضافة إلى أجهزة تشخيص الأمراض فى البلدان الإفريقية.

وأَضاف مستشار الرئيس أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الخدمات الصحية والأدوية والأجهزة الطبية بنفس الكفاءة في جميع محافظات الجمهورية، وتنويع الأدوات الصحية بمختلف المحافظات لتحقيق مبدأ التكافو الطبي والصحي.