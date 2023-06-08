رئيس مصر للطيران: صفقة طائرات جديدة خلال أسابيع

كتب- محمد عبيد:

أعلن المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، قرب التوقيع على صفقة جديدة لضم طائرات لأسطول الشركة من الطرازات العريضة والمتوسطة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وجار الآن الانتهاء من الاتفاق مع الشركات المؤجرة والمصنعة للطائرات للحصول على أفضل عرض منهم قبل التوقيع على الصفقة والإعلان عن جميع تفاصيلها، وذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأسطول.

وقال زكريا، إن الشركة ضمت 6 خطوط جديدة لشبكتها منها القصيم وتبوك بالسعودية ونيو جيرسي في أمريكا وداكا في بنجلاديش ومانشيستر في إنجلترا وسان باولو في البرازيل لأول مرة بنظام الشارتر.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش ختام جلسات اجتماعات الجمعية العمومية رقم 79 لاتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا" بمدينة أسطنبول في دولة تركيا، والتي استمرت لمدة يومين ناقشت جميع ملفات ومشاكل شركات الطيران وحركة الركاب وإيجاد حلول للقطاع، وكذلك تم مناقشة تأثير مشاكل الكربون على البيئية وتأثيرها علي الصناعة والوصول إلى صفر كربون عام 2050، وعرض إمكانيات الوقود الحيوي وطرق استخدامه في شركات الطيران وتأثيره على مستقبل الصناعة.

وتابع زكريا: من المتوقع أن تحقق مصر للطيران مكاسب خلال العام المالي الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من الخسائر بعد أحداث متتالية ولكن نتيجه للوضع الراهن قامت مصرللطيران بجانب فتح خطوط جديدة بزيادة عدد تردداتها لعدد من نقاط شبكة خطوطها الحالية ورفع معدلات استغلال الأسطول مما سيعكس نتائج إيجابية سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأشار زكريا الي مشاركته في عدد كبير من اللقاءات مع المشاركين في جلسات "إياتا" بحثت العديد من الموضوعات وتركزت مناقشاته على الجوانب الفنية لمحركات الطيران وطرق تصنيعها وتطويرها، خاصة المحركات التي تم استخدامها من سنوات طويلة وأثبتت كفاءتها وكيفية تطويرها بعد أن وصلت إلى مرحلة "النضج" كما يطلق عليها في الصناعة.

كما ناقش موضوع الوقود الحيوي وطرق توفيره والتعاون مع الحكومات من أجل تصنيعه وتسهيل الحصول عليه خاصة وأن ثمنه يصل إلى 3 أضعاف الوقود الذي يستخدم الآن وهو ما يشكل مصاريف أكثر على شركات الطيران.

وقال "زكريا" إنه عقد لقاءات ومشاورات جانبية مع عدد من الشركات لتعزيز سبل التعاون والعمل على زيادة تدفقات الحركة بين البلدين مثل الخطوط التركية والخطوط السعودية وطيران الخليج، كما تم أيضا مناقشة عدد من تعزيز أوجه التعاون مع شركتي "إير روندا" و"جنوب إفريقيا".