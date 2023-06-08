القوات المسلحة تقدم تيسيرات لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم



كتب- محمد سامي:



دفعت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة لجنة تجنيدية وطبية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وذلك لإنهاء الإجراءات التجنيدية لطلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وإجراء الكشف الطبي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

ونقل اللواء أركان عبد الناصر يوسف محمد، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها من ذوي الهمم باعتبارهم نواة المجتمع وقوته النشطة، مؤكدا أن إدارة التجنيد والتعبئة تعمل دائمًا على التيسير والتسهيل وإنهاء جميع المواقف التجنيدية للشباب من ذوي الهمم.

وأكد أيمن أحمد موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا في مساعدة أبناءها من ذوي الهمم، لافتا إلى امتلاك مصر الإرادة السياسية القوية الداعمة لقضايا تلك الفئات الأولى بالرعاية.

وكرم رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، يرافقه العميد محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة عددا من طلبة مدارس التربية الفكرية من ذوي الهمم وتوزيع هدايا رمزية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وأعقب ذلك إلتقاط صورة تذكارية وتقديم الموسيقات العسكرية لعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة لإدخال البهجة والسرور على الطلبة.

حضر اللقاء مجموعة من قادة القوات المسلحة ومسئولي مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.