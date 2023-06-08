اليوم.. انطلاق معرض الكتاب بمتحف الطفل لمدة 5 أيام

كتب- يوسف عفيفي:

يفتتح الدكتور نبيل حلمي رئيس جمعية مصر الجديدة، اليوم الخميس، معرض الكتاب الذي تنظمه الجمعية بمركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" لمدة 5 أيام، بمشاركة 9 دور نشر تعرض مئات الكتب التي تتناول كل روافد المعرفة.

وقال الدكتور حلمى، إن المعرض يفتح أبوابه من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 6 مساء من الخميس 8 يونيو حتى الاثنين 12 يونيو الجاري، وهو يعد من أهم الفعاليات الثقافية التى تنظمها الجمعية، كما يعد فرصة مهمة لتواصل العقول ومجتمعات النشر المصرية والعربية، ويقدم المعرض نشاطات مختلفة وورش العمل يشارك فيها الكتاب والناشرون وأهم الشخصيات من جميع الأطياف والمجالات، مشيرا إلى أن المعرض يعمل على اجتذاب الصغار عبر أنشطة مخصصة لهم تجمع بين الفائدة والمتعة من خلال ورش العمل المختلفة.

وأضاف حلمي، أنه يشارك في المعرض الذي يهدف لتشجيع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب على القراءة من خلال طرح تشكيلة واسعة من أفضل الكتب وبأسعار تناسب الجميع، الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار نهضة مصر- الدار المصريه اللبنانيه- المفكر العربي للنشر، دار الكوثر للطباعة والنشر- المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع، واديت- بورصة الكتب للنشر والتوزيع- ينابيع، كما يشارك المركز الثقافي الهندي بورشة يوجا على هامش الإحتفال باليوم العالمي لليوجا وتشارك وزارة الشباب والرياضة بندوة للتعريف بمنتدى الأدب والفكر.

وأوضح أن ورش العمل تنطلق اليوم الخميس من الساعة 3 إلى الساعة 6 بورشة حكي من تراث أدب البادية المصرية تقدمها الدكتورة أحلام أبو نوارة ، يعقبها وورشة مشغولات يدوية بالورق تقدمها الدكتورة منى خطاب، وورشة حكي قصة "براعم الحياة"، فضلا عن ورشة فنية تقدمها هاجر سالمة من متجر حواديت الإلكتروني، والجمعة 9 يونيو من الساعة 2 إلى الساعة 8 مساء ورشة كتابة إبداعية للأطفال من سن 8 حتى 14 سنة تقديم ميريام رزق هلال، ورشة حكي قصة "براعم الحياة" + ورشة فنية.. أ. هاجر سالمة متجر حواديت الالكتروني ، ورشة تعليم كتابة القصة للدكتورة . سعدية العادلي. دار الفكر العربي، والسبت 10 يونيو من الساعة 2 الى الساعة 6 ورشة المهارات السلوكية والاتيكيت للدكتورة سهام، ورشة حكي عن حديقة الحيوانات، بالإضافة إلى ورشة فنية تقدمها هاجر سالمة من متجر حواديت الإلكتروني، وورشة فن تشكيلي حر للأطفال د. هدى مصطفى ورشة فنية Craft Paper ... أ. معتز عبد الفتاح، والأحد 11 يونيو من الساعة 3 الى الساعة 5 ورشة التطريز على القماش د. منى خطاب ورشة حكي قصة "أميرة الماء" + ورشة فنية تشرف عليها هاجر سالمة من متجر حواديت الالكتروني ، الاثنين 12 يونيو من الساعة 3 إلى الساعة 6 ورشة حكي من تراث أدب البادية المصرية يحكيها أبو الفتوح البرعي، وورشة حكي قصة "ديك القرية" بالاضافة الى ورشة فنية لهاجر سالمة.

ويشارك في الفقرات الفنية والتي تأتي في الساعة السادسة مساء ولمدة ساعة طوال أيام المعرض العديد من الفرق الفنية حيث تبدأ في الخميس 8 يونيو بفقرة غنائية لفريق البيت الكبير، الجمعة 9 يونيو فقرة موسيقية لفريق إيقاع "دوم دوم تك" من معهد قيثارة للموسيقى، السبت 10 يونيو فقرة غنائية لأطفال "ملائكة يبدعون" من معهد قيثارة الأحد 11 يونيو فقرة لبرنامج "إدراك" التابع لمتحف الطفل، بالإضافة إلى ورشة يوجا بالتعاون مع سفارة الهند، والاثنين 12 يونيو فقرة غنائية لفريق مجانين الفن.