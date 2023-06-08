ذروة العاصفة.. 5 نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بالتزامن مع ذروة التقلبات والعاصفة الجوية التي تضرب البلاد على معظم أنحاء الجمهورية.
وتشهد البلاد، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء و نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
- الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة.
- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.
- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.
- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.
- يجب القيادة بحذر على الطرق، خصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.
سوق مصراوى
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
ماهو أفضل زيت للسيارات يناسب الطقس الحار؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: