ذروة العاصفة.. 5 نصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين بالتزامن مع ذروة التقلبات والعاصفة الجوية التي تضرب البلاد على معظم أنحاء الجمهورية.

وتشهد البلاد، اليوم الخميس، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء و نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة.

- مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر يفضل البقاء في المنازل.

- يجب إغلاق النوافذ والأبواب بإحكام.

- تغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها.

- يجب القيادة بحذر على الطرق، خصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ويسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.