"البحوث الإسلامية" يكرم الفائزين في مسابقة مجلة الأزهر

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كرَّمت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية، الفائزين في المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر 1444هـ، وذلك على هامش فعاليات الندوة الشهرية التي عقدتها المجلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان: (نظام التطوير العقاري.. رؤية شرعيَّة قانونيَّة)، بحضور نخبة من علماء الأزهر ونخبة من علماء الشريعة والاقتصاد.

ومنحت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية الفائزين مجموعةً من الجوائز العينية؛ التي تمثلت في مكتبة قيِّمة من إصدارات الأزهر الشريف، إضافة إلى اشتراك بمجلة الأزهر لمدة عام، وشهادة تقدير من مجمع البحوث الإسلامية، بحضور كوكبة من السادة العلماء والمفكِّرين والباحثين، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.

وتقدَّم للمسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر، التي نظَّمتها الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية على مدار أيام شهر رمضان المبارك، نحو 19 ألف متسابق، أجابوا عن السؤال اليومي للمسابقة عبر الصفحة الرسمية للمجلة على (فيسبوك)، عن عَلَم من أعلام الأزهر الشريف، حيث طرحت الصفحة رابطًا عبر (بوابة الأزهر الإلكترونية) لضمان نزاهة اختيار الفائزين بشكل إلكتروني من بين أصحاب الإجابات الصحيحة، وأعلنت عن أسماء الفائزين على مدار أيام المسابقة؛ بواقع عدد فائزَين يوميّّا (مصري، ووافد مقيم بمصر.

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.​