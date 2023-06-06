محافظ الجيزة يُجازي مشرف نظافة بقطاع القومية العربية بإمبابة
كتب يوسف عفيفي:
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل، بمجازاة مشرف النظافة المسئول عن قطاع القومية العربية.
وبحسب بيان، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، في أحياء شمال الجيزة والوراق شملت شوارع مطار إمبابة والبوهي والقومية والتي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور 26 يوليو.
وشدد المحافظ، على شركات الجمع السكني بالالتزام بالأعمال المسندة لها على اكمل وجه وإدخال شركات أخرى في حال الاحتياج لدعم قطاعات جديدة.
وأكد اللواء راشد، على رئيس حي الوراق، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالجزيرة الوسطى مع رفع كافة أشكال التعديات على خط التنظيم بالشارع.
رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمشرف على حى شمال وشفيق جلال رئيس الهيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد السكري رئيس حى الوراق واللواء ياسر سامي رئيس حى العجوزة.
وحرص المحافظ فى ختام جولته على تفقد أعمال دهان العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بنطاق ارض اللواء وحى شمال والتي وجه خلالها بضرورة توحيد الوان الدهانات وتنفيذها على أكمل وجه .
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