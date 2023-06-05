موجة حارة لمدة 48 ساعة وأتربة مثارة.. الأرصاد تكشف التفاصيل
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
عرض 31 صورة
-
-
عرض 31 صورة
كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين تعود مرة أخرى الكتل الهوائية الصحراوية والتي تتسبب في وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة وتستمر لمدة يومين.
وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذه الكتل تتسبب في ارتفاع الحرارة على معظم المناطق حيث تصل على القاهرة لـ36 درجة فيما تصل على المناطق الجنوبية لـ45 درجة.
وأوضحت أن البلاد تشهد الآن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون أكثر اعتدالا وتتسبب في تراجع الحرارة بقيم تصل لـ6 درجات، لافتة إلى أن تراجع الحرارة، لا يعنى عودة الأجواء الباردة لكن تكون الحرارة حول المعدلات الطبيعية.
وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: الحرارة على القاهرة 33 درجة خلال اليومين الحاليين وحتى الأربعاء المقبل.
سوق مصراوى
-
خصومات تصل إلى 13%.. أفضل عروض التكييفات في الأسواقتفاصيل
-
أفضل سماعة أذن سلكية والأكثر مبيعاً في 2023 تبدأ من 34 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أدوات تصوير تبدأ من 75 جنيهاتفاصيل
-
أفضل سماعة إيربودز لاسلكية 2023 تبدأ من 293 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: