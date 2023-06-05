موجة حارة لمدة 48 ساعة وأتربة مثارة.. الأرصاد تكشف التفاصيل

بعد يومين من تعيينه مدرسًا بالجامعة.. وفاة محمود وهبة مدرس الإحصاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه على مدار يومي الخميس والجمعة المقبلين تعود مرة أخرى الكتل الهوائية الصحراوية والتي تتسبب في وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة وتستمر لمدة يومين.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هذه الكتل تتسبب في ارتفاع الحرارة على معظم المناطق حيث تصل على القاهرة لـ36 درجة فيما تصل على المناطق الجنوبية لـ45 درجة.

وأوضحت أن البلاد تشهد الآن حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط تكون أكثر اعتدالا وتتسبب في تراجع الحرارة بقيم تصل لـ6 درجات، لافتة إلى أن تراجع الحرارة، لا يعنى عودة الأجواء الباردة لكن تكون الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: الحرارة على القاهرة 33 درجة خلال اليومين الحاليين وحتى الأربعاء المقبل.​